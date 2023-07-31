"Хлопок" на Чонгарском мосту: в сети показали состояние перехода после удара

На Чонгарском мосту в аннексированном Крыму 29 июля произошел "хлопок". Через несколько дней после удара в сети появились фотографии состояния этого мостового перехода.

Стоит отметить, что оккупанты тщательно скрывали последствия атаки по Чонгарскому мосту в Крыму. В то же время подрыв этого перехода вызвал серьезные логистические проблемы для россиян.

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Как выглядит Чонгарский мост после удара

На снимке ясно видно, что пострадал именно железнодорожный мост в Чонгаре. Так, рельсы на этом переходе разошлись в сторону, а на месте попадания образовалась дыра.



Последствия "хлопка" на Чонгарском мосту / Фото из социальных сетей

В то же время, сами россияне и коллаборанты пытались скрыть попадания по железнодорожному проезду, отметив, что "все хорошо". Так, гауляйтер Владимир Сальдо опубликовал фото Чонгарского моста в нескольких сотнях метров от места прилета.



Оккупанты пытаются скрыть удар по Чонгарскому мосту / Фото с сайта evocation.info

Пока неизвестно, перекрывали ли оккупанты движение железной дороги на мостовом переходе. Кроме этого, оккупанты не сообщали, планируют ли они проводить ремонтные работы на этом железнодорожном мосту.

Что известно о "хлопке" на мосту в Чонгаре