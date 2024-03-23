Если Россия хочет разрушить плотину Днепровской ГЭС, атаки повторятся, - Галущенко

В ночь на 22 марта россияне атаковали крупнейшую ГЭС в Украине - Днепровскую. Если оккупанты имели целью именно разрушение плотины, то эти атаки будут повторяться и в дальнейшем.

Ситуация на Днепровской ГЭС остается сложной, пока там обнаруживают дефекты оборудования. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Надо понять, или это сознательный удар был по плотине, или это просто они не попали в ГЭС. Если это сознательный удар и они имеют целью именно разрушение плотины, эти атаки будут повторяться, и они будут атаковать именно дамбу. Поэтому ремонтные работы будут осуществляться, важно понять масштаб этих атак, если они их планируют именно с целью разрушения плотины,

– объяснил Галущенко.

По словам министра, только после проведения работ эксперты смогут определить, какое время нужно для восстановления работы ГЭС.

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