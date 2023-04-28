Цветы, открытки и игрушки: на месте теракта в Умани люди создают стихийный мемориал

Россия выпустила крылатую ракету по Умани на Черкасщине, в результате чего пострадали и погибли многие. Впоследствии стало известно, что местные в знак уважения к жертвам этого теракта принесли разные вещи на место происшествия.

В пятницу, 28 апреля, оккупанты в очередной раз доказали, что являются террористами, ударив, в частности, по жилому дому в Умани. Через некоторое время СМИ сообщили, что к разрушенной многоэтажки местные жители приносят цветы, открытки и детские игрушки.

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Стихийный мемориал

По предварительной информации, россияне выпустили по строению именно ракету Х-101. По состоянию на 18:30, 26 апреля было известно о 23 погибших. Среди них – четыре ребенка.

Очевидно, с холодным взглядом смотреть на последствия того, что причинили российские террористы, удастся далеко не каждому.

Я сама из Харькова... Я не знаю никого из этих людей, но мне от этого не меньше их жалко. Я уже видела это и вижу до сих пор,

– рассказала со слезами на глазах девушка, принесшая цветы к разрушенному дому.

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Другие детали этого теракта

Жилой дом, в который попала ракета, расположен на улице Комарова. Однако, кроме него, было также повреждено около 10 других рядом располагающихся рядом многоэтажек. Собственно, у них вылетели окна.

Это событие комментировал, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что всех причастных к этому военному преступлению обязательно привлекут к ответственности. По его словам, только совместными усилиями мы сможем победить агрессора.

В то же время украинские пограничники не замедлили с ответом врагу. В пресс-службе структуры опубликовали видео, на котором видно, как украинские воины решили отомстить захватчикам.

По предварительной информации, 18 человек травмированы из-за этого обстрела. Из них девять – госпитализированы в больницы.