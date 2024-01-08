Удар по дому в Харьковской области: из-под завалов достали 3 человека, один погибший

Россия ежедневно наносит удары по нашему государству, в результате чего гибнут и страдают люди. Так, из-за атак на Харьковскую область под завалами оказались мирные граждане.

Утром 8 января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что около 07:00 враг обстрелял город Змиев Чугуевского района. Пострадал частный дом – на место выехали спасатели.

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Атака на Харьковскую область

По словам чиновника, по состоянию на 08:40, 8 января было известно, что из-под завалов извлекли 90-летнего и 60-летних мужчин. Их жизни ничего не угрожает.

В Харьковской областной прокуратуре уже около 10:30 констатировали, что из руин дома спасатели достали тело 63-летней мирной жительницы. К сожалению, она погибла.

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов в городе Змиев Харьковской области 2 человек,

– написал глава МВД Игорь Клименко.

Министр внутренних дел также опубликовал видео, на котором видно поврежденное здание и работу украинских спасателей.

Как в Харьковской области спасали людей из-под завалов: смотрите видео

Добавим, что около 07:00 оккупанты нанесли по Харькову по меньшей мере 4 ракетных удара. Было повреждено предприятие, учебное заведение. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под ударом были промышленные объекты и констатировал, что вспыхнул пожар.

"Травмирована 53-летняя женщина, состояние легкое. Пострадавшую госпитализировали", – уточнил Олег Синегубов.

В то же время в 22:18, 7 января враг нанес удар по Харькову ракетами С-300. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако Россия в очередной раз показала, что ее главная цель в Украине – борьба против гражданского населения и полное его уничтожение.

Беспокойное утро

Под утро 8 января оккупанты массированно атаковали наше государство ракетами разных типов. Важно, что захватчики еще вечером подняли борта Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

Известно, что аэробаллистические ракеты Россия направила в Киев, Днепр и Кривой Рог, о чем информировали в Воздушных силах. Речь идет об опасных "Кинжалах", которые переносят и запускают истребители МиГ-31К.

Кроме того, поздно вечером 7 января захватчики выпустили дроны-камикадзе типа "Шахед" по Одесской области. Власти региона отмечали, что работает противовоздушная оборона.

Всего за сутки артиллерийским и минометным ударам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Уды Богодуховского района; Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск Чугуевского района; Потихоново, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Купянского района.