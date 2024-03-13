Мужчина узнал маму среди жертв: очевидцы рассказали об ударе России по Кривому Рогу

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Местные жители рассказали о том страшном вечере.

Во вторник вечером, 12 марта, Россия атаковала Кривой Рог. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

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Что рассказали очевидцы

Соцсетями распространяется видео, на котором мужчина узнает свою маму среди жертв российской атаки.

Оккупанты убили маму мужчины в Кривом Роге: смотрите видео



Журналисты пообщались с несколькими очевидцами. Татьяна в момент российской атаки находилась в большой комнате своей квартиры и смотрела фильм. Вдруг она услышала очень сильный взрыв и увидела пламя. По словам женщины, после этого все начало лететь мимо нее. Все произошло так быстро, что она не успела испугаться. У Татьяны разбился телевизор, побился кафель на кухне, а также повылетали все окна и балконная рама.

Татьяна рассказала об атаке на Кривой Рог: видео Суспильного



Своей историей также поделилась Ангелина.

Это было где-то в половине седьмого. Мы лежали, я сына хотела уже разбудить, когда внезапно услышали взрывы. Мы быстро побежали в туалет, через стену, чтобы спрятаться. Ну и сидели там, ждали,

– сказала она.

По словам женщины, квартира не уцелела. В ее доме окна повылетали полностью.

Ангелина объяснила, как пережила ракетный удар: видео Суспильного



Что известно о российском обстреле