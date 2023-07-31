Все посыпалось на нас, ребенок в порезах, – жительница Кривого Рога рассказала, как пережила прилет

Россия не перестает терроризировать нашу страну. Кривой Рог 31 июля был атакован российскими ракетами. Под обстрелами оказались девятиэтажка и учебное заведение.

В результате попаданий жилой дом получил ужасные разрушения, а под его завалами оказались люди. Анна – пострадавшая от ракетных обстрелов Кривого Рога – рассказала 24 Каналу о трагедии, свидетелем которой она стала.

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Четырех верхних этажей не было

По словам Анны, накануне вечером все было спокойно. Она всегда реагирует на сигналы воздушной тревоги, и ее семья обычно прячется в перегородном помещении между квартирами.

Утром муж Анны ушел на работу, а она собралась кормить ребенка. Когда она шла по коридору, услышала необъяснимый звук. Все произошло за секунду – полетели обломки стекла, пыль, оконные рамы.

"Я сразу начала пробираться в комнату к ребенку. Схватила дочь на руки и выбежала в подъезд. Какая-то женщина накрыла меня одеялом и мы пошли в частный сектор. Возле дома было опасно находиться, потому что четырех верхних этажей у него не было", – объяснила женщина.

Ребенку потребуется помощь психолога

Анна подчеркнула, что скорой она не дождалась и уехала к родителям, которые помогли обработать раны ей и ребенку. Дочь Анны получила многочисленные осколочные ранения.

У нее фактически разрезан лоб. У меня вся нога в засохшей крови. Я до сих пор не могу ее обработать, потому что мне в первую очередь нужно было позаботиться о ребенке. Мы просто родились в рубашке. У нас в зале натяжной потолок, и на нем висела плита. И я не знаю, как ею не придавило ребенка, и дочка осталась живой и здоровой, ведь порезы заживут,

– рассказывает женщина, едва сдерживая эмоции.

По словам Анны, ее дочь после того, что она пережила сегодня, начала кричать "прилетело". Она сейчас постоянно на руках у Анны и не хочет оставаться без мамы.

"У ребенка состояние психологически нестабильное. И ему потребуется помощь психолога", – отметила мать.

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Получила миллиард звонков

Муж Анны, когда узнал о трагедии, находился в шоковом состоянии. Он через 10 минут приехал домой и искал Анну с дочерью в частном секторе.

Когда он нас увидел, то упал на ноги и благодарил Бога, что мы остались в живых,

– рассказывает Анна со слезами.

Женщина поблагодарила всех украинцев, которые поддержали ее и помогают.

"Я получила миллиард звонков, материальную помощь. Искренне всех благодарю от нашей семьи. Вы и есть Украина, наш народ, который не победить", – подчеркнула Анна.

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