Удар по драмтеатру в Чернигове: россияне настроили ракету на максимальное поражение

Россияне 19 августа ударили по центру Чернигова. Вражеская ракета была настроена на максимальное поражение.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов, сообщает 24 Канал.

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Ракету настроили на максимальное поражение

Белоусов отметил, что во время ракетного удара по Чернигову основная сила взрыва была направлена именно на людей, находившихся у драмтеатра.

Россия использовала ракету "Искандер-М". И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она взорвалась в воздухе,

– заметил руководитель департамента.

По его словам, такой вид настроек производится для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности.

"Драмтеатр, безусловно, также получил повреждение, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей", – пояснил Белоусов.

Он подытожил, что сейчас идет установка:

лиц из числа командного состава оккупационной армии, отдавших приказ об обстреле,

конкретной воинской части, запустившей ракету.

Кроме того, специалисты изучают все обстоятельства, связанные с организацией выставки, и отрабатывают версию о наведении удара российскими агентами на территории Украины.

В результате атаки повреждения получили драматический театр, площадь, здания суда и Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. Пострадали 148 человек, среди которых семеро погибших.

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