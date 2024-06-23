Удар по Харькову: в больницах остается 41 пострадавший, 4 – в тяжелом состоянии

Россия 22 июня ударила по Харькову КАБами. В результате обстрела погибли 3 человека, еще более 50 получили ранения.

По состоянию на утро 23 июня в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему. В частности, трем детям.

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В каком состоянии пострадавшие в результате удара по Харькову

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Четверо пациентов – в тяжелом состоянии, прооперированы,

– сообщил председатель Харьковской ОГА.

Также рассказал, что состояние детей 12 и 13 лет среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно.

"К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов", – отметил Олег Синегубов.

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Какие последствия атаки на Харьков 22 июня