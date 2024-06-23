Удар по Харькову: в больницах остается 41 пострадавший, 4 – в тяжелом состоянии
Источник:Олег Синегубов
Россия 22 июня ударила по Харькову КАБами. В результате обстрела погибли 3 человека, еще более 50 получили ранения.
По состоянию на утро 23 июня в больницах области оказывают помощь 41 пострадавшему. В частности, трем детям.
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В каком состоянии пострадавшие в результате удара по Харькову
Четверо пациентов – в тяжелом состоянии, прооперированы,
– сообщил председатель Харьковской ОГА.
Также рассказал, что состояние детей 12 и 13 лет среднее, с положительной динамикой. Еще одна 17-летняя девушка лечится амбулаторно.
"К сожалению, это не окончательные данные, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью после обстрелов оккупантов", – отметил Олег Синегубов.
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Какие последствия атаки на Харьков 22 июня
- В Основянском районе в результате попадания КАБ поврежден 5-этажный жилой дом, частный дом, 5 нежилых зданий, 16 торговых павильонов, 25 транспортных средств и 1 троллейбус, 2 аптеки, автосалон.
- Пострадали 52 человека. В частности, 3 детей и 1 полицейский. Погибли 2 человека.
- В Холодногорском районе в результате российского обстрела повреждено здание предприятия. Ранены 4 человека, также есть жертва.