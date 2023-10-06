Наверное, еще спал: в Харькове погибшего мальчика достали из-под завалов закутанного в одеяло
Источник:Сергей Болвинов
Россия с утра 6 октября атаковала Харьков ракетами. В результате попадания есть погибший ребенок.
Россия нанесла очередной удар прямо по центру Харькова. В результате погиб 10-летний мальчик.
Смотрите также Ракета прилетела почти в гостиницу: в Харькове под удар попали журналисты португальского канала
Одно из попаданий было в жилой дом
По предварительной информации, оккупанты ударили по мирному городу "Искандерами". Россияне попали в жилой дом.
Из-под завалов в одеяле достали тело ребенка, мальчик, скорее всего, еще спал,
– написал начальник ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Из-под завалов вытащили тело ребенка / Фото Сергея Болвинова
Вторая ракета также упала в центре города, но возле офисных и жилых домов. На месте прилета работают специалисты, собирающие доказательства преступления России.
Также там идет разбор завалов и поиск раненых.
В Харькове взрывы раздались до объявления тревоги
- Приблизительно в 6:46 в Харькове услышали звуки взрывов. Ранее местные СМИ писали, что над городом летят ракеты противника. Почти сразу прилет подтвердил и мэр города. Сирены зазвучали только в 6:48.
- Известно о двух попаданиях. Оккупанты попали только по гражданской инфраструктуре города. Также от обстрелов центра Харькова пострадала съемочная группа португальского телеканала RTP. К счастью, сами журналисты не получили ранений. В то же время их автомобиль уничтожен.
- За помощью медиков обратилось 20 человек.