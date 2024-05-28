Удар по "Эпицентру" Харькова подталкивает Вашингтон позволить Украине бить по России, - генерал США

Украина активно работает над тем, чтобы США разрешили нам бить американским оружием по целям на территории России. В США считают, что дело может сдвинуться с места после удара по торговому центру "Эпицентр" в Харькове.

О том, что удар по Харькову в субботу, 25 мая, может подтолкнуть США к "снижению стандартов для применения американского оружия против целей на территории России", сказал в интервью CNN бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг, пишет 24 Канал.

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В Белом доме продолжаются дискуссии

Марк Гертлинг рассказал, что в администрации Байдена сейчас активно продолжаются дискуссии, стоит ли позволять Украине бить по территории России американским оружием.

Мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей,

– предположил генерал.

Впрочем, по его словам, существуют "мощные политические и военные аргументы", чтобы этого не делать.

"В частности, позволив Украине применять американское оружие по целям в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского президента Путина, который станет активно утверждать, что США нападают на Россию якобы с использованием "украинских прокси сил", – говорит Гертлинг.

В мире продолжаются обсуждения относительно разрешения для Украины атаковать цели на территории России оружием от партнеров. Сейчас за такую инициативу выступают в ряде стран, в частности в Швеции, Великобритании, Латвии, Франции. Среди государств, которые категорически против такого разрешения, пока Италия и Германия.

Генерал США предполагает, что Вашингтон позволит бить по российским целям: смотрите видео

Удар по "Эпицентру" в Харькове: последние новости