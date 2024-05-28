Удар по "Эпицентру" Харькова подталкивает Вашингтон позволить Украине бить по России, - генерал США
Украина активно работает над тем, чтобы США разрешили нам бить американским оружием по целям на территории России. В США считают, что дело может сдвинуться с места после удара по торговому центру "Эпицентр" в Харькове.
О том, что удар по Харькову в субботу, 25 мая, может подтолкнуть США к "снижению стандартов для применения американского оружия против целей на территории России", сказал в интервью CNN бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг, пишет 24 Канал.
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В Белом доме продолжаются дискуссии
Марк Гертлинг рассказал, что в администрации Байдена сейчас активно продолжаются дискуссии, стоит ли позволять Украине бить по территории России американским оружием.
Мы, возможно, увидим снижение стандартов для применения этого оружия против конкретных российских целей,
– предположил генерал.
Впрочем, по его словам, существуют "мощные политические и военные аргументы", чтобы этого не делать.
"В частности, позволив Украине применять американское оружие по целям в России, США должны быть готовы ответить на мощную кампанию российского президента Путина, который станет активно утверждать, что США нападают на Россию якобы с использованием "украинских прокси сил", – говорит Гертлинг.
Генерал США предполагает, что Вашингтон позволит бить по российским целям: смотрите видео
Удар по "Эпицентру" в Харькове: последние новости
- Россия атаковала харьковский "Эпицентр" вечером 25 мая. Там вспыхнул пожар на 15 тысячах квадратных метров. Внутри находились около 200 человек, но точное количество будут считать по видео с камер. Число жертв растет.
- ГСЧС говорит, что останки погибших могут быть где угодно. Среди жертв атаки были посетители и работники центра. Так, Руслан и его сын Марк работали в "Эпицентре". Марку удалось спастись, а через час он узнал из пабликов о смерти своего папы, которые опубликовали его фото.
- Также на месте трагедии нашли убитого россиянами папу восьмилетнего Миши. Фото, как мальчик проходил процедуру отбора ДНК после российского удара по гипермаркету "Эпицентр", облетело весь Интернет.
- Немало пострадавших от российской атаки сейчас находятся в больницах, им продолжают оказывать помощь. Среди спасенных 43-летний работник "Эпицентра" Виталий Новосел. Во время удара мужчина упал со второго этажа и получил переломы ног. Он рассказал, что сначала услышал один не очень сильный взрыв, а через несколько минут раздался еще один и значительно мощнее.