Про те, що удар по Харкову у суботу, 25 травня, може підштовхнути США до "зниження стандартів для застосування американської зброї проти цілей на території Росії", сказав в інтерв'ю CNN колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг, пише 24 Канал.

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У Білому домі тривають дискусії

Марк Гертлінг розповів, що в адміністрації Байдена наразі активно тривають дискусії, чи варто дозволяти Україні бити по території Росії американською зброєю.

Ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей,

– припустив генерал.

Втім, за його словами, існують "потужні політичні та військові аргументи", щоб цього не робити.

"Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях в Росії, США мають бути готовими відповісти на потужну кампанію російського президента Путіна, який стане активно стверджувати, що США нападають на Росію буцімто з використанням "українських проксі сил", – каже Гертлінг.

Додатково. У світі тривають обговорення щодо дозволу для України атакувати цілі на території Росії зброєю від партнерів. Наразі за таку ініціативу виступають у низці країн, зокрема, Швеції, Великій Британії, Латвії, Франції. Серед держав, що категорично проти такого дозволу, наразі Італія та Німеччина.

Генерал США припускає, що Вашингтон дозволить бити по російських цілях: дивіться відео

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