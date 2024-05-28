Про те, що удар по Харкову у суботу, 25 травня, може підштовхнути США до "зниження стандартів для застосування американської зброї проти цілей на території Росії", сказав в інтерв'ю CNN колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг, пише 24 Канал.
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У Білому домі тривають дискусії
Марк Гертлінг розповів, що в адміністрації Байдена наразі активно тривають дискусії, чи варто дозволяти Україні бити по території Росії американською зброєю.
Ми, можливо, побачимо зниження стандартів для застосування цієї зброї проти конкретних російських цілей,
– припустив генерал.
Втім, за його словами, існують "потужні політичні та військові аргументи", щоб цього не робити.
"Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях в Росії, США мають бути готовими відповісти на потужну кампанію російського президента Путіна, який стане активно стверджувати, що США нападають на Росію буцімто з використанням "українських проксі сил", – каже Гертлінг.
Генерал США припускає, що Вашингтон дозволить бити по російських цілях: дивіться відео
Удар по "Епіцентру" у Харкову: останні новини
- Росія атакувала харківський "Епіцентр" ввечері 25 травня. Там спалахнула пожежа на 15 тисячах квадратних метрів. Всередині перебували близько 200 людей, але точну кількість рахуватимуть по відео з камер. Число жертв зростає.
- ДСНС каже, що рештки загиблих можуть бути будь-де. Серед жертв атаки були відвідувачі та працівники центру. Так, Руслан і його син Марк працювали в "Епіцентрі". Марку вдалося врятуватися, а за годину він дізнався з пабліків про смерть свого тата, які опублікували його фото.
- Також на місці трагедії знайшли вбитого росіянами тата восьмирічного Михайлика. Фото, як хлопчик проходив процедуру відбору ДНК після російського удару по гіпермаркету "Епіцентр", облетіло весь Інтернет.
- Чимало потерпілих від російської атаки наразі перебувають у лікарнях, їм продовжують надавати допомогу. Серед врятованих 43-річний працівник "Епіцентру" Віталій Новосьол. Під час удару чоловік впав з другого поверху та отримав переломи ніг. Він розповів, що спершу почув один не дуже сильний вибух, а через кілька хвилин пролунав ще один і значно потужніший.