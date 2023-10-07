Одним ударом по Грозе уничтожили полсела: в каком состоянии пострадавшие в результате атаки
В Грозе во время ракетного удара в кафе находилось более 60 человек, среди которых 52 – погибли. Выжить удалось только шестерым.
Начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире телемарафона рассказал, в каком состоянии сейчас находятся раненые. В настоящее время врачи прилагают максимальные усилия, чтобы улучшить состояние пострадавших, передает 24 Канал.
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В каком состоянии ранены после ракетного удара по Грозе
По словам Канашевича, состояние четырех пациентов оценивают как тяжелое. Еще двое жителей Грозы получили ранения средней тяжести.
Есть раненые, 6 человек. Двое – средней тяжести, четыре человека – тяжелые, но врачам по состоянию на вечер (6 октября – 24 Канал) удалось их стабилизировать. Будем надеяться, что этих четверо тяжелых врачи смогут поставить на ноги,
– сообщил Канашевич.
Кроме того, Руслан Врагов, директор одного из медучреждений, куда привезли раненых, сообщил, среди пострадавших 5 женщин и 1 мужчина. Одна женщина была госпитализирована позже в другое медучреждение Харьковщины. В общем, пострадавшие получили разные ранения – от травм головы до поражения верхних и нижних конечностей.
Россия одним ударом уничтожила пол села
- Российские военные нанесли ракетный удар "Искандером" по селу Гроза днем 5 октября. Враг атаковал кафе и магазин, где сам проводили поминки за погибшим Героем.
- В населенном пункте проживало около 330 человек, таким образом от рук оккупантов погиб каждый шестой житель села Гроза. Местные жители говорят сквозь слезы, что теперь в каждом доме будет стоять гроб – где-то один, а где-то пять.
- Валерий Козырь – дальний родственник Андрея Козыра, за которым происходили поминки в кафе, рассказывает, что потерял дочь, зятя, кумовьев, сватов и всех знакомых в тот страшный день. Теперь он заботится о трех внуках, которые остались без родителей
- Спасатели и полицейские завершили 6 октября работу в Грозе. Они сообщили, что в результате атаки погибли 52 человека, среди которых – ребенок. Четверо человек – пропали без вести. Среди них также двое детей, а также, вероятно, староста села Гроза.