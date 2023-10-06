"Плачут и ходят от тела к телу": болезненные кадры, сделанные после удара по Грозе
Источник:Donbas Frontliner
5 октября днем Россия ударила ракетой по кафе-магазину Харьковской области. Этот удар унес жизни 52 человек, среди них 8-летний ребенок.
Фотограф Donbas Frontliner поделилась ужасающими кадрами после удара по селу Гроза. Родственники и знакомые убитых плачут и ходят от тела к телу.
Смотрите также Кого оккупанты убили своим ударом по Грозе: имена и фото
Россия убила полсотни человек
На месте, где страна-агрессорка совершила теракт, еще работают соответствующие спецслужбы. Пока известно о гибели 52 человек. Впрочем, количество жертв может возрасти – спасатели продолжают находить остатки тел.
В селе на Харьковщине погибли полсотни человек / Фото Donbas Frontliner
На кадрах, которыми поделилась фотография, видны кучки из тел и кусков, которые составляют медики.
Над одной из них склоняется мужчина – от его товарища Юрия осталось только обгоревшее туловище – без рук и ног.
Человек плачет над телом односельчанина / Фото Donbas Frontliner
В тот день Юрий, как и десяток его односельчан, пришел отдать почтение погибшему военному и принять участие в поминальном обеде, который устроили в местном кафе.
Юра, как же так? Что они с тобой сделали? За что?
– рыдает мужчина над половиной тела своего друга.
Спасатели в сумерках разгребают завалы.
В Грозе еще работают спасательно-поисковые службы / Фото Donbas Frontliner
Вокруг ходят жители села, надеясь найти близких живыми.
Ужасные последствия российского террора / Фото Donbas Frontliner
Удар по кафе-магазину в Грозе: что известно
- 5 октября в 13:15 россияне ударили по кафе-магазину в селе Гроза, что в Харьковской области. По предварительным данным, оккупанты использовали для удара ракету "Искандер-М".
- В уничтоженном кафе как раз проходил поминальный обед за погибшим военным. Из всей деревни, в которой проживало 330 человек, от каждой семьи присутствовало по одному человеку. В частности, родственники военного – его сын – военнослужащий с семьей.
- Следователи предполагают, что удар по кафе мог скорректировать наводчик из местных. Россияне могли думать, что на обеде будут военные. Впрочем, в кафе и возле него собрались гражданские, преимущественно женщины.
- Сейчас известно о 52 погибших и 6 раненых. Число жертв может возрасти – нашли остатки еще одного тела.