"Лучше бы я умер": что говорят жители села Гроза после ракетного удара
Источник:Reuters
Враг 5 октября нанес ракетный удар по кафе и магазину в селе Гроза Купянского района. Погиб каждый шестой житель населённого пункта.
Валерий Козырь – родственник Андрея Козыря, за которым происходили поминки. В трагический день 5 октября он лишился дочери и зятя.
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"Боже, ты не можешь меня так наказывать"
Среди 52 погибших у Валерия двое членов семьи – его 36-летняя дочь Ольга и зять 61-летний мужчина не пошел на поминки в кафе, потому что работал охранником в ночные смены, поэтому днем – отдыхал.
Сегодня Валерий проводит много времени на кладбище, ведь готовится похоронить дочь вместе с мужем. Также мужчина теперь должен ухаживать за тремя внуками, которые остались без родителей. Детям 10, 15 и 17 лет.
Лучше бы я умер… Боже, ты не можешь меня так наказывать. Оставить отца и забрать детей!
– говорит Валерий Козырь, плача.
Как говорят местные жители, каждая семья потеряла по меньшей мере одного близкого человека. Женщина сквозь слезы говорит, что гроб будет в каждом доме – где-то один, а где-то пять.
Сейчас в деревне почти не осталось людей. Житель Грозы Александр Муховатый рассказывает, что Россия забрала жизнь его брата вместе с женой и матерью. Он рассказывает, что трагедию узнал от внука. Когда он пришел на место удара, спасатели нашли уже нижнюю часть туловища брата. Александр узнал его за ботинками и брюками.
Россия нанесла террористический удар по Грозе
- Днем 5 октября Россия ракетой "Искандер" атаковала село Гроза в Харьковской области. Оккупанты попали в магазин и кафе, где проходили церемония прощания с погибшим Героем и поминки.
- В результате ракетного удара погибли 52 человека, среди которых ребенок – 6-летний мальчик. Пока спасатели завершили разбор завалов, но идентификация тел еще продолжается.
- Правоохранители считают, что удар по Грозе кто-то корректировал. Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что магазин вместе с кафе – здание небольшое, но россияне попали в него очень точно. Кроме того, в прокуратуре Харьковской области также предполагают, что россияне могли думать, что в кафе будет много военных, поэтому целили туда ракетой. Впрочем, там были только мирные жители, среди которых большая часть женщины.