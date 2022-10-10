Кличко показал большой обломок ракеты, найденной после удара по центру Киева
10 октября 2022 , 20:44Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кличко
Россияне 10 октября массированно обстреляли Украину, в частности, Киев. Мэр столицы Виталий Кличко показал обломок ракеты оккупантов.
Враг запустил сразу несколько ракет по утреннему Киеву. В результате атаки начались пожары, а также погибли и пострадали мирные жители.
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Кличко показал фото обломка ракеты оккупантов
Мэр Киева рассказал, что в центре столицы во время ликвидации последствий утреннего ракетного удара коммунальщики обнаружили большой кусок российской ракеты.
Российские убийцы должны помнить: украинцы умеют благодарить. Зло будет наказано, однозначно!
– подчеркнул Кличко.
Обломок российской ракеты / Фото Виталия Кличко
Массированные ракетные обстрелы 10 октября: главное
- Утром 10 октября русские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.
- Российские оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х-101 и Х-555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.
- В результате ракетных обстрелов повреждения получили 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.
- Массовый ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек. Еще около 60 человек получили ранения.
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