Кличко показал большой обломок ракеты, найденной после удара по центру Киева

10 октября 2022 , 20:44
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Источник:

телеграм Виталия Кличко

Россияне 10 октября массированно обстреляли Украину, в частности, Киев. Мэр столицы Виталий Кличко показал обломок ракеты оккупантов.

Враг запустил сразу несколько ракет по утреннему Киеву. В результате атаки начались пожары, а также погибли и пострадали мирные жители.

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Кличко показал фото обломка ракеты оккупантов

Мэр Киева рассказал, что в центре столицы во время ликвидации последствий утреннего ракетного удара коммунальщики обнаружили большой кусок российской ракеты.

Российские убийцы должны помнить: украинцы умеют благодарить. Зло будет наказано, однозначно!
– подчеркнул Кличко.


Обломок российской ракеты / Фото Виталия Кличко

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Автор: Ольга Котів