Наши дети бежали в укрытия под ракетами: Кулеба обратился к Западу со срочным заявлением

Утром оккупанты ударили по Киеву баллистикой. Дмитрий Кулеба напомнил западным союзникам о необходимости защиты украинского неба.

В сети распространили видео, на котором дети в Киеве мчатся в укрытия под звуки взрывов. Глава МИД Украины обратил внимание международных партнеров на очередное преступление россиян и попросил помощи.

Смотрите также Россияне атаковали Киев баллистикой: количество пострадавших возросло до 10

Они способны на все

В соцсети Х Кулеба опубликовал пост, в котором напомнил миру о том, что наш враг не сторонится никаких средств в войне против Украины. Нет бесчинств, на которые бы оккупанты не решились. Так, они посмели ударить высокоскоростными ракетами по центру многомиллионной столицы.

Дипломат напомнил, что украинские дети постоянно находятся под угрозой. Сегодня, 25 марта, маленькие киевляне бежали в убежища, в то время, как над столицей ПВО сбивала смертоносные баллистические цели.

Это напоминание, что Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита, в частности системы и ракеты Patriot, способны отразить любую атаку России,

– заявил министр.

Нельзя медлить ни минуты

На циничный удар по Киеву отреагировала и посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что за последнюю неделю страна-агрессор выпустила по суверенному государству сотни ракет и беспилотников.

Украина нуждается в нашей помощи сейчас. Нельзя терять ни минуты,

– написала госпожа посол в соцсети Х.

Атака на Киев баллистикой: что известно

Утром в столице прогремели взрывы. Воздушные силы перед этим сообщили, что на Киев летит ракета.

Позже стало известно, что по городу враг ударил двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить силам ПВО. Впрочем, к сожалению, обломки повредили гражданскую инфраструктуру и ранили людей.

Так, в Печерском районе обломки разрушили здание спортзала государственного учебного заведения. В Соломенском районе повреждены два частных дома.

В Голосеевском – падение обломков в лесополосе, в Дарницком произошло возгорание нежилого помещения.

На данный момент известно о десять пострадавших. Двое госпитализированных, у других – острая реакция на стресс.

Предварительно, россияне могли ударить "Цирконом".