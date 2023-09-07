Намеренно прицельно ударили по рынку, – Зеленский объяснил, почему Россия атаковала Константиновку
Россия постоянно обстреливает Константиновку в Донецкой области. Правда, 6 сентября удар оказался смертельным и сверхциничным – просто по рынку, магазинам и аптеке.
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, удар был умышленным и подобное происходит уже не впервые. Об этом он заявил во время брифинга по итогам встречи с премьером Дании Мэтте Фредериксен, сообщает 24 Канал.
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Зеленский назвал цель удара по Константиновке
Зеленский подчеркнул, что Константиновка – типичный гражданский город, и там нет военных частей и в помине. Поэтому последний удар – это еще один очередной теракт со стороны России.
Мы понимаем, что они делают. Мы прекрасно знаем это направление. То же было и раньше, когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских сил обороны – в том направлении россияне всегда бьют по гражданским людям и гражданским объектам, куда достают теми или иными видами ракет или артиллерии.
– подчеркнул глава государства.
Также он прокомментировал заявления со стороны некоторых россиян, которые сразу бросились отбеливать эту атаку. Мол, это "Украина сама нанесла удар" – якобы был какой-то самолет и он не туда попал.
"Это абсолютная ложь. Мы понимаем, что там происходит и какими видами оружия они ударили по нам. Они всегда бьют в этом регионе, а сейчас намеренно прицельно ударили по рынку. Просто конкретно по рынку", – заявил президент.
По его словам, победить этот российский террор – это задача для всех в мире. Но, прежде всего, для украинцев и партнеров Киева.
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Ракетный удар по Константиновке: главное
- Россияне ударили по Центральному рынку города среди бела дня и неожиданно. В результате прилета там произошел пожар.
- Предварительно, оккупанты ударили из переработанного для ударов по земле ЗРК С-300. В результате получили повреждения 2 жилые пятиэтажки: пострадали 122 квартиры, а также 28 торговых павильонов. Еще 8 торговых точек захватчики уничтожили.
- Ранее Владимир Зеленский назвал эту атаку очередным проявлением российского зла. Он подчеркнул, когда "кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то русским, это значит закрывать глаза на реальность и полномасштабную бесчеловечность".
- Поздним вечером 6 сентября спасательную операцию в Константиновке завершили. По состоянию на 21:00 известно о 17 погибших и 33 раненых. К сожалению, пострадали не только гражданские, но и спасатели. Кроме того, среди жертв есть ребенок.