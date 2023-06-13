Лишь 3 июня отпраздновали годовщину свадьбы: подробности о погибшей в Кривом Роге молодой паре

13 июня 2023, 16:47
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Александр Вилкул

Российские оккупанты 13 июня атаковали Кривой Рог. Вражеская ракета убила супругов, которые поженились только в прошлом году.

Обоим было по 22. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Недавно супруги отпраздновали годовщину

Вилкул отметил, что 22-летние Давид и Ксения поженились только в прошлом году.

Третьего июня отпраздновали годовщину свадьбы… По образованию оба педагога. Самая мирная профессия на земле. Ксения работала в 108 гимназии учителем младших классов,
– отметил глава ГВА.

Девушка была единственным ребёнком в семье. Супруги тоже мечтали о детях и строили планы на будущее.

"Сегодня их жизнь забрала российская ракета. Вечная память им и всем погибшим. Врагу – никакой пощады!" – подытожил Вилкул.


Россияне убили молодых супругов / Фото Александра Вилкула

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Что известно о террористической атаке россиян

  • Россия совершила очередной террористический акт ночью 13 июня. Вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре. В частности, в результате пострадала пятиэтажка.
  • Враг атаковал, когда все спали. Люди выбегали из дома в ночных рубашках. Одна из местных жительниц рассказала, что ее дочь пыталась спасти собственного мужа, который остался в квартире. Во время попыток спасения она сама едва не задохнулась от дыма.
  • Всего от вражеских ударов в Кривом Роге погибли 11 человек: 4 – в пятиэтажке, 7 – на промышленном объекте.
  • Еще 28 человек получили ранения. В больницу госпитализировали 12 человек. Они находятся в среднем, тяжелом и критическом состоянии.
  • Около пятиэтажки развернули штаб для пострадавших. Там можно зарегистрироваться на расселение, получить материальную помощь, строительные материалы, задекларировать поврежденное имущество, зарегистрироваться на восстановление документов. Также там есть горячее питание.

Автор: Ольга Котів