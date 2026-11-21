В субботу, 21 ноября, в Кривом Роге продолжается ликвидация последствий российского удара по жилой застройке. В результате вражеской атаки погибли семилетний мальчик Тихон и медик экстренной помощи.

Также известно о более чем 50 пострадавших. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о трагедии?

Вечером 20 ноября Россия нанесла удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибла 20-летняя девушка - экстренной помощи и мальчик, которому было семь лет.

Его звали Тихон, и он родился в 2019 году, и большая часть его жизни прошла, к сожалению, во время такой войны. И россияне его убили своим ударом. Мои соболезнования всем родным и близким,

– написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что оккупанты попали в район, где вообще нет военных объектов. По его словам, ранения получили шесть детей, среди которых четырехлетний Матвей и одиннадцатилетний Платон – родные братья убитого мальчика, а также их отец. В

настоящее время врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших жителей. В результате взрывов повреждены жилые дома, офисные помещения и гражданская инфраструктура города.

Владимир Зеленский добавил, что под вражескими ударами оказались населенные пункты Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Ровенской, Черниговской областей, Запорожье и Николаев, а на Сумщине под огнем была железнодорожная станция.

Важно, что мир не молчит о таких ударах. Но необходимо, чтобы в ответ на каждый такой удар поступала реальная помощь Украине – реальные пакеты поддержки, дополнительные силы для нашей ПВО, помощь в восстановлении. И обязательно – достаточное давление на Россию, чтобы прекратить эти убийства, чтобы прекратить войну – войну, единственной причиной которой является Россия,

– заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что страна-агрессорка в пятницу, 20 ноября, нанесла удар по Кривому Рогу баллистическими ракетами. Впоследствии страна-агрессорка повторно атаковала город.