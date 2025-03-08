Бог любит троицу, – Неижпапа заявил о подготовке нового удара по Крымскому мосту

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовит новый удар по незаконно построенному Крымскому мосту. По словам вице-адмирала, россияне также понимают этот факт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Алексея Неижпапы в интервью The Guardian.

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Что говорит Неижпапа о подготовке нового удара по Крымскому мосту

Командующий Военно-Морских Сил выразил оптимизм относительно того, что Киев сможет разрушить Керченский мост, построенный Россией для соединения своей территории с аннексированным Крымом.

Россияне понимают, что мы активно обсуждаем третью операцию. Есть такая поговорка: "Бог любит троицу",

– сказал Неижпапа, улыбаясь.

Вице-адмирал напомнил, что два предыдущих удара по мостовому переходу повредили дорожное и железнодорожное сооружение. Из-за этого российские военные уже не могли переправлять тяжеловесные фуры через железнодорожный мост.

Алексей Неижпапа также описал войну с Россией как технологические гонки, в которых доминируют беспилотники. По словам командующего ВМС, Москва разработала достаточно эффективные методы противодействия рейдам морских дронов, а Украина в ответ превратила беспилотники на быстроходные ударные платформы, где инженеры добавили зенитные пушки для сбивания вертолетов, а также FPV-дроны.

Что известно о 2 предыдущих ударах по Крымскому мосту