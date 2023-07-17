В бункере уже всех созывают, – Братчук потроллил испуг россиян из-за удара по Крымскому мосту

На Крымском мосту 17 июля раздались взрывы. Российские телеграм-каналы утверждают, что в результате были повреждены опоры и дорожное полотно. Телеграм-каналы, связанные с российским государством, сообщают, что опоры якобы стоят. Но оккупанты еще не имеют единой методички, чтобы подавать информацию.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Он отметил, что, возможно, ее отработают после экстренного заседания совбеза страны-агрессора. Кстати, панические сообщения в российских телеграм-каналах о том, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие", начали появляться в половине 5 утра.

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"Там, говорят, в бункере всех созывают и думают, что делать дальше – объявлять уже второй "судный день" или какие-нибудь альтернативные информационные моменты объяснять", – заметил Братчук.

Недавно был праздник Ивана Купала. Поэтому, из воды, иронизирует спикер Украинской добровольческой армии "Юг", может кто-то выходить и делать "нехорошие" дела с теми, кто был невежлив.

что согласно украинскому законодательству ни одна профильная украинская государственная структура Крымский мост не принимала в эксплуатацию. Он построен с нарушениями и, соответственно,. Поэтому российские оккупационные власти и имеют такие проблемы.

Что могло произойти с Крымским мостом: смотрите видео

С безопасностью все плохо

Оккупанты, после первого взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года, ужесточили меры безопасности. Для того чтобы охранять переправу, россияне выводят свои корабли, в том числе ракетоносители, в Азовское море. Однако с безопасностью у врага все очень плохо.

Не знаю, возможно, будет версия, что это Пригожин "маршем справедливости" ночью шагал. Такую версию не исключаю,

– иронически добавил Сергей Братчук.

Также россияне могут как-то связывать взрывы на Крымском мосту с "зерновым соглашением". Ведь 17 июля – последние сутки "сделки".

К "хлопку" на Крымском мосту можно относиться с иронией. Однако, если серьезно говорить, то оккупанты, конечно, объявят следующий "судный день".

"Хлопок" на Крымском мосту: главное