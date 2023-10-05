Ракетный удар по Грозе в Харьковской области: первая реакция на трагедию Совета Европы и посла Британии

Враг, скорее всего, ударил ракетой "Искандер" по кафе и магазину в селе Гроза Купянского района Харьковщины. Совет Европы, британский посол и ООН отреагировали на трагедию.

Они осудили российскую атаку и заявили, что нужно победить это зло. К несчастью, Кремль унес жизни по меньшей мере 51 человека, пишет 24 Канал.

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Как отреагировали на трагедию в Еврорадие и в британском посольстве

"Я самым решительным образом осуждаю российское нападение на продуктовый магазин в Купянске, в результате которого погибли невинные гражданские. Мои мысли с жертвами, их семьями и властями, которые столкнулись с очередной невыразимой трагедией", – заявила генсек Совета ЕвропыМария Пейчинович-Бурич.

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис написал, что он с ужасом узнал новости о варварском обстреле Россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей.

Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло,

– заявил посол.

Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша заявил Sky News, что осуждает российский ракетный удар по селу Грозы.

"Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены", – заявили в ООН.

Кстати, Владимир Зеленский, сообщая о трагедии, отметил, что это показательно жестокое российское преступление, ведь враг ударил ракетой по обычному продуктовому магазину. То есть это совершенно сознательный теракт России.

Тогда же украинский лидер сказал, что российский террор нужно остановить.

"Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждого народа, который поддерживает нас в защите жизни!" – сказал украинский лидер.

Он добавил, что во время визита на саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде говорил с европейскими лидерами об усилении нашей ПВО и воинов, чтобы оградить Украину от оккупационного террора.

"А террористам – ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", – добавил президент.

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