Удар врага по Львову: Польша готова помочь отстроить разрушенные исторические каменицы

Россия на рассвете 4 сентября цинично атаковала центр Львова. Оккупанты повредили по меньшей мере 7 памятников архитектуры местного значения.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Львов нуждается в помощи. Кстати, перед этим Варшава писала о "напряженную" ночь из-за того, что пришлось поднимать авиацию из-за вражеской атаки по Украине.

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Что сказал Туск о помощи Львову

Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян был центр города. Многие исторические здания города получили повреждения. Польша готова помочь в их восстановлении,

– написал премьер-министр Польши.

Кстати, Россия ударила по Львову на рассвете 4 сентября. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что было два тяжелых попадания врага.

Городской голова Львова Андрей Садовый сказал Суспільному, что в городе поражены более 50 объектов.

Это историческое наследие, сердце нашего города. Две школы сегодня однозначно не работают сегодня (4 сентября – 24 Канал), два медицинских учреждения получили поражения, я молчу о количестве окон, которые повылетали. Отселять людей будем из 6 домов,

– заявил Садовый.

Впоследствии добавил, что очень большие разрушения, более 70 домов по городу.

"Это все есть историческое наследие. Школы подверглись поражениям, медицинские учреждения. Это большая атака", – заявил Садовый.

Он добавил, что после завершения работы спасателей планировали провести комиссию по чрезвычайным ситуациям, подытожить все убытки.

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Ориентировочно в 14:15 4 сентября Максим Козицкий уточнил, что повреждены более 150 зданий. По его словам, враг повредил по меньшей мере 7 исторических объектов. В частности, на улицах Коновальца и Кокорудза.

Все дома расположены в историческом ареале и буферной зоне ЮНЕСКО. Они есть в государственном реестре недвижимых памятников Украины,

– пояснил глава ОВА.

Он добавил, что комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и составлять акты обследования, когда экстренные службы предоставят туда доступ.

Также Максим Козицкий заверил, что они направят из резервного фонда областного бюджета 30 миллионов гривен на преодоление последствий атаки врага по Львову.

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Важно. На Львовщине 5 сентября – День траура. Ведь Россия убила во Львове 7 человек, еще 64 жителя – ранены. Искренние соболезнования родным погибших.