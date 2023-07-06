Во Львове в результате ракетного удара погибли 4 человека. Поэтому в городе объявили двухдневный траур.

К сожалению, количество погибших может увеличиться. Разбор завалов продолжается – там могут быть еще люди.

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Во Львове объявили двухдневный траур

Мэр Андрей Садовый рассказал, что во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город.

Вечная память,

– написал мэр в соцсети.

Напомним, что самой младшей девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. Самой старшей погибшей – 95. Женщина пережила Вторую мировую войну.

Кстати, из-за этого обстрела погибла родная сестра и мама семьи журналиста "Варта 1" – ракета попала прямо в дом, в котором проживали погибшие.

Разрушено:

более 30 домов;

более 250 квартир;

10 общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа.

Отметим, что были спасены 7 человек, пострадали 37, эвакуированы – 64 человека.

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