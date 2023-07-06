Журналистка Varta1 и ее мама: стало известно, кто погиб из-за удара России по Львову

6 июля 2023, 11:01
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Игорь Зинкевич

В результате ракетного удара российских оккупантов по Львову есть жертвы и пострадавшие. В частности, из-за этого обстрела погибла родная сестра и мама депутата Владимира Садового.

В ночь на 6 июля враг ударил по жилому многоквартирному дому города Льва. По состоянию на 09:00 было известно о четырех жертвах этой атаки. Двое погибших - это мать и сестра депутата фракции "Варта" Владимира Садового.

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Мать – Мирослава, дочь – Настя

Зовут погибших – Анастасия Сенив, которая была журналисткой Varta1, и Мирослава Садовая: "Они семья нашего "вартового" Владимира Садового – родная сестра и мама", – написал Игорь Зинкевич, руководитель общественно-политического объединения "Варта".

Вражеская ракета попала прямо в дом, где жили погибшие. Мои искренние соболезнования, Володя… Ульяна Садовая. Мы скорбим вместе с вами,
– написал он.

️Кроме того, Зинкевич обратился к людям с просьбой помочь семье погибших:

  • 5168742244440867 – ПриватБанк;
  • 5375411409707481 – Монобанк.

"Это трагедия для всех нас, для каждого львовянина, потому что это еще раз нам доказало, что нет ничего святого у врага. Человеческая жизнь для него ничего не стоит. А то, что мы живем во Львове, – не значит что мы живем в безопасности, потому что война здесь и сейчас", – констатировал глава "Варты".

Погибшие Анастасия и Мирослава в результате удара по Львову / фото из соцсетей

Вместе с тем, по его словам, от этой войны страдают не только Восток и Юг, как многие могли думать, – из-за этого вторжения России страдают все территории нашего государства.

Задумайтесь над тем, когда в очередной раз перелистываете и игнорируете сбор для воинов. Или просто живете так, будто вас это не касается. Мы должны все работать сейчас не для обогащения собственного кармана, а для того, чтобы победить врага, наказать его, чтобы такая беда никогда больше не касалась нашего города и Украины в целом,
– указано в источнике.

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  • Отметим, что первые взрывы во Львове прогремели около 02:30. Впоследствии власти города сообщили о работе ПВО.
  • В Воздушных силах утром констатировали, что удалось сбить 7 из 10 крылатых ракет типа "Калибр". Собственно, были попадания в гражданские объекты.
  • Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот теракт, подчеркнул, что враг "без ответа" не останется.
Автор: Мар'ян-Сергій Чупак