У России не получается стабилизировать ситуацию на нефтебазе, которую сутки назад атаковали дроны

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали нефтебазу в городе Азов Ростовской области России. Пожар, который возник в результате атаки, до сих пор не удалось потушить.

О последствиях удара рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Беспилотники атаковали Ростовскую область

Российские чрезвычайники до сих пор пытаются потушить пожар.

К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БпЛА. Ликвидировать возгорание до сих пор не получается,

– написал Голубев.

Также в 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара.

Что известно об ударе по нефтебазе

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области. Известно, что пораженная нефтебаза принадлежит предприятию "Азовпродукт".

Губернатор Ростовской области заявил, что "в результате атаки БпЛА занялись резервуары с нефтепродуктами". Он заверил, что инцидент якобы прошел без жертв и пострадавших.

Источники 24 Канала ранее сообщили, что за атакой стоит СБУ. По данным источника, нефтебазу атаковали дронами украинского производства.

Пораженная нефтебаза является важной для российской экономики – через этот терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.