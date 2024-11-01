На нефтебазу в Ставропольском крае России упал один из БПЛА
В России сообщили о массированной атаке на ряд областей страны-агрессора и отчитались о "сбивании". Однако это все же не прошло для них без последствий.
Один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские российские СМИ.
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В Ставропольском крае дрон упал на нефтебазу
По данным российских СМИ, ночью в воздушном пространстве страны-агрессора якобы сбили около 83 беспилотников, в частности более 50 якобы удалось ликвидировать на территории Курской и Брянской областей.
В сети есть также информация о попадании в одну из многоэтажек, такие данные в России подтверждать не спешат. Однако пропагандисты признают якобы падение БПЛА на одну из нефтебаз. Предварительно, без раненых.
БПЛА упал на территории нефтебазы в Ставрополе (Ставропольский край – 24 Канал), пострадавших нет, сообщили власти.
– говорится в сообщении росСМИ.
В то же время более подробной информации о последствиях атаки на российский объект там не раскрыли. Интересно, что в сети также показали кадры удара.
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К слову, вечер 31 октября тоже оказался для россиян неспокойным, в ряде областей слышали взрывы из-за якобы сбивания воздушных целей силами ПВО. Отмечалось, что средства ПВО за полтора часа сбили 41 БПЛА над Курской, Брянской, Орловской, Белгородской областями и Крымом.