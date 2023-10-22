Не первое попадание в этот терминал: новые детали ужасного обстрела "Новой почты"
Российские военные вечером 21 октября нанесли ракетный удар по терминалу "Новой почты" возле Харькова. Оказалось, что это не первая попытка россиян уничтожить этот логистический центр.
Удар россиян по "Новой почте" в пгт Коротич Харьковского района – это не первое попадание именно в этот терминал. Заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов в эфире телемарафона рассказал, что первое попадание оккупантов в терминал было в прошлом году, пишет 24 Канал.
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Ракета летела менее полуминуты
Он рассказал, что оккупанты нанесли удар по большому логистическому терминалу, который расположен неподалеку от кольцевой дороги в сторону Киевщины.
По его словам, эта территория не была оккупирована. Поселок Коротич расположен ближе к Харькову и на запад к Киеву.
Расстояние от поселка до линии фронта к востоку составляет около 130 – 140 километров. В то же время до Белгородской области России всего 33 – 35 километров.
Поэтому, как сказал Иванов, скорость полета ракеты была менее полуминуты.
Россия нанесла ракетный удар по терминалу "Новой почты": подробности
- Российские военные нанесли ракетный удар около 22:15 с помощью ЗРК С-300. Оккупанты атаковали из Белгородской области.
- В результате атаки врага здание терминала разрушено, а также возник пожар. Спасатели в 00:14 ликвидировали пожар на площади около 300 "квадратов".
- В результате обстрела повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Ракетный террор России забрал жизни шести мужчин – все они были работниками "Новой почты". Эксперты пока не идентифицировали тело одной жертвы.
- Также ранения получили 16 гражданских, имеющие минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы и рваные раны. Состояние восьми из них врачи оценивают как тяжелое, еще восемь – средней тяжести.
- Ракетный террор осудил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что россияне должны ответить за содеянное.
- На террористическую атаку России отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что "пренебрежение Кремля к жизни должен увидеть весь мир".