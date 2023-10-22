Уже сменили методичку: пропагандисты России сперва признали удар по "Новой почте", обвинив ее

Враг с помощью ракеты С-300 ударил по терминалу "Новой Почты" в Харьковской области. Российские пропагандисты сначала не стали скрывать, что бойцы их армии целились именно в этот гражданский объект, однако впоследствии сменили риторику.

Вечером 21 октября стало известно об этой атаке, в результате которой погибли люди. Вражеская пропаганда сразу начала взывать в один голос, что это был не просто почтовый терминал, а "важный логистический центр" ВСУ. Но через некоторое время оккупанты поняли, что надо менять методичку.

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Циничные комментарии россиян по поводу удара по "Новой почте"

Собственно, один из российских военных корреспондентов в своем телеграм-канале заявил, что Украина якобы использует "Новую почту" для перевозки военной техники. Это, по его мнению, должно было оправдать удар по одному из терминалов сервиса в Харьковской области.

В Харькове прямое попадание в почту. Казалось бы, при чем здесь почта? Там перевозят сухие пайки, медикаменты и… Военную технику,

– говорится в источнике.



Российский военкор придумал мотив для удара по "Новой почте" / Скриншот с телеграма

Другой вражеский военкор заявил, что ВСУ использовали этот почтовый терминал как склад для размещения боеприпасов, а грузовики сервиса для транспортировки снарядов на фронт.

Склады этой логистической компании использовались бойцами для размещения боеприпасов, а грузовые автомобили для их перевозки,

– написал пропагандист.



Оккупанты придумывают ложь по поводу поражения почтового терминала / Скриншот с телеграма

Впоследствии методичка несколько изменилась. Случилось это после того, как предатель нашего государства, скрывающейся в России, Олег Царев придумал, что обломки ракеты С-300 якобы не российской армии, а Вооруженных Сил Украины.

До сих пор не было доказано, что Россия использует ракеты С-300. Минобороны (России – 24 Канал) утверждает, что разрушения, вызванные С-300, – это результат работы украинской ПВО, когда отработавшая ракета падает не на военные объекты,

– заявил коллаборант.

Следует сказать, что активное использование врагом ракет С-300 неоднократно подтверждали и аналитики из Института изучения войны, и украинский Генштаб, и авторитетные западные издания.



Предатель Царев обвинил Украину в атаке на Харьковщину / Скриншот с телеграма

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Отметим напоследок, что по состоянию на утро 22 октября известно о 6 погибших. Кроме того, 16 человек были ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Эксперты предполагают, что враг выпустил ракету С-300 по Харькову с территории Белгородской области.