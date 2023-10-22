Вытаскивали коллег из-под завалов, – работник "Новой почты" об ударе по терминалу под Харьковом

Вечером 21 октября российская ракета С-300 ударила по терминалу "Новой почты". Несмотря на провокационные сообщения из российских СМИ, на терминале находились исключительно сотрудники компании.

Находившиеся на других отделениях работники "Новой почты" всячески помогали своим коллегам, пострадавшим от удара. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Детали российской атаки

В результате российской атаки – 6 погибших. Тела некоторых сильно пострадали, поэтому в полиции будут опознавать их за ДНК, иначе – просто невозможно. 16 человек ранены, двое из них – в очень тяжелом состоянии.

Между сигналом воздушной тревоги и ракетным ударом прошла буквально минута – две. По обломкам эксперты уже сказали, что это была ракета С-300, которую выпустили из Белгородщины Здание терминала очень сильно пострадало, как и десятки грузов, транспортных средств.

Работники "Новой почты", работающие на других отделениях, сделали все, чтобы помочь своим коллегам: оказывали им первую медицинскую помощь, выносили на улицу, передавали медикам. Оперативно отработали и экстренные службы.

Когда я был в здании, то увидел вспышку с правой стороны, громкий гул и почувствовал, как подлетает посылка. Дальше была пыль, тьма, обломки, и мы быстро с товарищами эвакуировались из здания. Из терминала, куда прилетело, вытаскивали людей и передавали карете скорой помощи. Смогли вытащить двух коллег,

– рассказал Алексей Корниенко, работник "Новой почты".

В прокуратуре Харьковской области сообщили, что все работники были гражданскими. Предприятие работает круглосуточно, там сортировали грузы по районам и уже утром грузовики забирали отправку. В момент работы по зданию нанесли ракетный удар.

Заметим, что кроме удара по Харькову били также по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам. В частности, в Купянске нанесли серьезный удар по жилому дому. В результате атаки там есть 3 раненых, среди них двое несовершеннолетних: 15-летняя девочка в тяжелом состоянии и 17-летний парень в состоянии средней тяжести.

Удар по терминалу "Новой почты": смотрите видео

Атака на терминал "Новой почты": что известно