Уничтожено 1,5 миллиона тонн нефти: в Генштабе рассказали детали удара по Новошахтинскому НПЗ

Украинские оборонцы 5 июня провели успешную атаку на Новошахтинский НПЗ, что в Ростовской области. В Генштабе сообщили о последствиях удара.

Так, в результате удара по нефтезаводу россияне потеряли кучу нефти и нефтепродуктов, общей стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. В ВСУ отметили, что будут бить врага и в дальнейшем.

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Удар по Новошахтинскому НПЗ

В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают методическую работу уничтожения нефтеперерабатывающей отрасли России. В частности, 5 июня украинскими дронами им удалось поразить Новошахтинский завод нефтепродуктов, что в Ростовской области.

По данным разведки, в результате огневого поражения захватчики потеряли 1,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов, что в пересчете составляет около 540 миллионов долларов,

– пишут украинские защитники.

Там добавили, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно затрудняют выполнение оккупантами задач в ходе вооруженной агрессии против Украины.

"Бьем врага дальше! Вместе победим! Слава Украине", – написали в Генштабе.

Попадание по Новошахтинскому нефтезаводу: смотрите видео

Что известно об атаке на НПЗ