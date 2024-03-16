Самая массовая атака по количеству жертв, – Кипер об обстреле Одессы 15 марта

Российская армия 15 марта нанесла ракетные удары по Одессе, в результате чего были жертвы и пострадавшие. Эта атака стала самой массированной по количеству жертв в городе с начала вторжения армии России.

Сейчас медицинские работники продолжают работать с пострадавшими после ракетного удара по Одессе. Тогда в результате атаки прозвучало 4 взрыва.

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Кипер рассказал детали об атаке Одессы 15 марта

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что по состоянию на 9 утра 16 марта в медицинских учреждениях города продолжают лечение 40 человек, пострадавших в результате ракетной атаки по Одессе. Из этих граждан 9 раненых в тяжелом состоянии.

Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим, в результате самого массового по количеству жертв российского теракта в Одессе,

– отметил Кипер.

Глава Одесской области также выразил искренние соболезнования семьям погибших людей в результате российской атаки по Одессе.

В Одессе завершили спасательные работы на месте попадания