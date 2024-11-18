Одесса под ударом России: в ОВА рассказали, какой ракетой били по городу

Россия атаковала Одессу баллистической ракетой "Искандер", вызвав многочисленные жертвы среди гражданских. Жилые дома и важные объекты инфраструктуры пострадали от вражеского удара.

18 ноября Россия вновь атаковала Одессу. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Что известно об атаке россиян по Одессе 18 ноября

Российские войска предварительно нанесли баллистический удар ракетой "Искандер" по гражданским объектам города. Она была использована для обстрела жилых домов и важных инфраструктурных объектов. Это не впервые оккупанты используют такие ракеты для обстрела города, так же часто Одессу обстреливают и дронами "Шахед".

Обратите внимание! В результате этого обстрела погибли по меньшей мере 8 человек, среди которых есть гражданские, полицейский и работник экстренной медицинской помощи.

Также есть 18 раненых, среди которых один ребенок. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Удар был направлен в жилую зону и район деловой активности. Информация о точном количестве пострадавших и степени повреждений пока уточняется.

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