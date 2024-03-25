БПЛА оккупантов атаковали подстанции на Юге: какие последствия

В ночь на 25 марта российские беспилотники в очередной раз нанесли циничный удар по энергетической инфраструктуре. Вследствие этого были поражены 2 подстанции в южном регионе.

Вражеским ударом было повреждено оборудование. Вследствие этого энергетики вынуждены увеличить периоды ограничения потребления электроэнергии.

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В Одессе и Одесской области введены графики отключений света

Ночью российские беспилотники ударили по двум подстанциям в южном регионе. В связи с поражением оборудования, вследствие атаки оккупантов, в Одессе и области энергетики вынуждены продлить время введения ограничений потребления электроэнергии.

Это необходимо для защиты уцелевшего оборудования от перегрузки, которая может вызвать дополнительные технологические повреждения,

– заявили в Укрэнерго.

В ДТЭК сообщили, что энергетики уже восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.

Оккупанты атакуют энергосистему Украины: последние новости

Масштабный ракетный обстрел 22 марта стал крупнейшей российской атакой на энергосистему Украины за все время полномасштабной войны. Гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, что из-за российских обстрелов, ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 22 марта оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры города. По состоянию на 24 марта ситуация с энергоснабжением в городе остается сложной. Сейчас восстановлено электроснабжение только для 40% жилых домов.

Также известно, что 24 марта оккупанты атаковали "Шахедами" Кривой Рог. Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач.

Сегодня в городе остановлено движение электротранспорта и ограничено потребление промышленных предприятий для уменьшения нагрузки на энергетическую сеть.