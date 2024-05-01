Как сейчас выглядит "замок Кивалова" после пожара: обнародовали первые кадры изнутри
Российская армия вечером 29 апреля ударила по Одессе, в результате чего вспыхнул "замок Кивалова". В сети показали ужасные фото последствий.
Напомним, что огонь охватил более 600 квадратных метров дворца студентов Одесской юридической академии. К слову, в народе его прозвали "замком Гарри Поттера", или – "замком Кивалова".
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Последствия после пожара в "замке Кивалова"
В результате атаки оккупационной армии по Одессе 29 апреля начался пожар во дворце студентов Одесской юридической академии. Отмечалось, что возгорание заняло значительную площадь здания. Судя по фото, которые тогда распространяли в сети, крыша "замка Гарри Поттера" практически полностью сгорела.
Уже в среду, 1 мая, в сети опубликовали кадры, как здание выглядит изнутри после пожара.
"Замок Кивалова" после пожара / Фото "Думская"
В частности, сейчас вместо крыши – синеет одесское небо, ведь пожар, который имел большие масштабы, полностью его разрушил, оставив только металлические конструкции. На фото видно, что с креплений свисают остатки деревянных балок.
Мебель и техника, находившиеся внутри, также уничтожены. Заметно, что кое-где обвалились стены, а обломками завалило лестницу и пол.
Детали о пожаре в "замке Кивалова": коротко
- Известно, что огонь охватил более 600 квадратных метров здания.
- Пресс-секретарь областного управления ГСЧС Марина Аверина сообщала, что это очень сложный пожар, из-за сложности подъезда к зданию. По ее словам, тяжелая техника не могла приблизиться на эффективную дистанцию.
- Впоследствии пожарные все же ликвидировали масштабный пожар мансардного этажа.