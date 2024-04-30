Смертельный удар по Одессе: стало известно, какой ракетой, вероятно, атаковали россияне

29 апреля Россия ударила по Одессе, в результате чего погибли люди. Дмитрий Плетенчук рассказал детали о ракете, которую запустили оккупанты.

По состоянию на утро 30 апреля количество погибших в Одессе возросло. Чем Россия убила 5 человек и ранила несколько десятков, в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Что "прилетело" в Одессу

По словам военного, подробности о ракете, которой ударили захватчики, еще уточняются. Предварительно, можно сказать, что это был кассетный "Искандер". Впрочем, Плетенчук говорит, что стоит дождаться завершения всех экспертных мероприятий.

Спикер отметил, что учитывая отверстия на стенах, ракета имела поражающие элементы. В частности, такой, как шрапнель. Кроме того, подрыв был воздушным.

Плетенчук подчеркнул, что использованный россиянами боеприпас предназначен для уничтожения живой силы противника.

Как видите, для россиян, живой силой являются гражданские жители города Одесса, которые гуляют по трассе Здоровье. Показали себя как всегда террористами, которые обстреливают побережье,

– подытожил капитан.

Атака на Одессу: что известно