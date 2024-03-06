Удар баллистикой по Одессе: в ВСУ сказали, связана ли эта атака с визитом Зеленского

Утром 6 марта во время совместного визита Зеленского и премьера Греции в Одессу город подвергся обстрелу баллистикой. В ВСУ объяснили, существует ли связь между этой атакой оккупантов и приездом президента.

Сразу, когда стало известно об атаке на Одессу, греческое издание Protothema написало, что, мол, целью россиян был кортеж президента Зеленского. Правда ли это, ответила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Смотрите также Пока без результата, – Зеленский об инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Был ли удар по Одессе спланирован

По словам Натальи Гуменюк, Россия не осуществила ничего удивительного и нового для себя. Она, как и подобает стране-террористe, продолжает атаковать припортовую инфраструктуру.

Это никоим образом не связано с конкретным визитом,

– сказала пресс-секретарь.

Кроме того, Гуменюк отметила, что оккупанты ударили, вероятно, баллистикой по одному из зданий в припортовой инфраструктуре.

На днях Россию выгнали из Дунайской комиссии за постоянные удары по украинским речным портам, в частности Рени и Измаилу.

Известно, что в результате этой атаки есть погибшие и раненные. В частности, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что жертвами россиян стали 5 человек. Число раненых еще уточняют.

Что предшествовало

Сегодня около 11 утра в Одессе раздались взрывы. Как пишут СМИ, вражеский удар пришелся в 150 метрах от местопребывания президента Зеленского и греческой делегации во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.

Как позже во время пресс-конференции, рассказал греческий премьер, он был очень поражен атакой. Взрывы раздались близко возле них. "Мы не успели спуститься в укрытие", – сказал политик. Он подчеркнул, что эта война не жалеет никого.

Зеленский в свою очередь сказал, что оккупантам все равно по ком бить: гражданским, военным или международным делегациям.

Оба чиновника почтили память погибших в результате дроновой атаки по городу 2 марта. Тогда дрон ударил по многоэтажке. Погибли 12 человек, среди них – 5 детей.