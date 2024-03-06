Удар баллистикой по Одессе: в ВСУ сказали, связана ли эта атака с визитом Зеленского
Источник:Донбасс. Реалии
Утром 6 марта во время совместного визита Зеленского и премьера Греции в Одессу город подвергся обстрелу баллистикой. В ВСУ объяснили, существует ли связь между этой атакой оккупантов и приездом президента.
Сразу, когда стало известно об атаке на Одессу, греческое издание Protothema написало, что, мол, целью россиян был кортеж президента Зеленского. Правда ли это, ответила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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Был ли удар по Одессе спланирован
По словам Натальи Гуменюк, Россия не осуществила ничего удивительного и нового для себя. Она, как и подобает стране-террористe, продолжает атаковать припортовую инфраструктуру.
Это никоим образом не связано с конкретным визитом,
– сказала пресс-секретарь.
Кроме того, Гуменюк отметила, что оккупанты ударили, вероятно, баллистикой по одному из зданий в припортовой инфраструктуре.Обратите внимание! На днях Россию выгнали из Дунайской комиссии за постоянные удары по украинским речным портам, в частности Рени и Измаилу.
Известно, что в результате этой атаки есть погибшие и раненные. В частности, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что жертвами россиян стали 5 человек. Число раненых еще уточняют.
Что предшествовало
Сегодня около 11 утра в Одессе раздались взрывы. Как пишут СМИ, вражеский удар пришелся в 150 метрах от местопребывания президента Зеленского и греческой делегации во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом.
Как позже во время пресс-конференции, рассказал греческий премьер, он был очень поражен атакой. Взрывы раздались близко возле них. "Мы не успели спуститься в укрытие", – сказал политик. Он подчеркнул, что эта война не жалеет никого.
Зеленский в свою очередь сказал, что оккупантам все равно по ком бить: гражданским, военным или международным делегациям.
Оба чиновника почтили память погибших в результате дроновой атаки по городу 2 марта. Тогда дрон ударил по многоэтажке. Погибли 12 человек, среди них – 5 детей.