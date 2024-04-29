Намеренно целились по гражданским: после атаки в Одессе объявлена наивысшая степень сложности пожара

Российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Одессе. Повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

К сожалению, не обошлось без погибших и раненых горожан. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал детали вражеской атаки.

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Сознательный удар по гражданским

Братчук сообщил, что по состоянию на 21:00 известно о 27 пострадавших одесситах, среди них – двое детей в возрасте 5 и 16 лет и одна беременная женщина. С каждой минутой список погибших увеличивается. Сейчас есть информация о 4 мертвых людях.

В результате ракетного обстрела во Дворце студентов "Одесской юридической академии" произошел пожар. ГСЧС объявили о наивысшей степени сложности. К зданию крайне сложно добраться. Даже тяжелая техника не может приблизиться на эффективную дистанцию. Это усложняет поисково-спасательные работы.

Сейчас устанавливается тип ракеты, которой атаковали Одессу. Можно предположить, что это был "Искандер-М". Боевая часть которой начинена кассетным боеприпасом, другими словами – шрапнелью, которую используют для уничтожения максимального количества личного состава.

Это военное оружие было использовано против гражданских людей. Ситуация очень неприятная, потому что враг в очередной раз демонстрирует свой терроризм. Констатировать факт, что Россия в очередной раз показала себя террористическим государством, от этого легче никому не будет. Вопрос в том, что система ПВО Украины нуждается в укреплении. Говорим об обещанных комплексах нашему государству, которые могут сбивать баллистику,

– сказал Братчук.

По его словам, россияне осознанно били по гражданским. Никаких военных объектов возле "Замка Гарри Поттера" нет. Там морское побережье, гражданская часть. Расположены спортивные комплексы, где люди как раз занимались во время удара. Оккупанты понимали, что в эти часы в зданиях могут находиться одесситы, к тому же массово.

Враг бьет туда, где знает, что есть определенная слабинка. Надеюсь, что она будет временной и скоро решат вопрос по защите южных регионов. Противник активизировал воздушную разведку в течение последних дней. Активные обстрелы по Одесской области начались с марта, почти ежедневно есть соответствующие удары "Шахедами" или ракетами,

– отметил Сергей Братчук.

После баллистического удара Силы обороны работали по российским дронам, которые снова появились над морем и пытаются проникать в город.

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