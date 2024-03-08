Ракета попала в 300 – 400 метрах от нас, – Зеленский рассказал детали удара по Одессе

Россияне ударили баллистической ракетой по Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Они находились очень близко возле места попадания.

Премьер-министр Греции посетил Одессу с официальным визитом. Во время атаки он и Зеленский находились в порту. Об этом президент рассказал после атаки в интервью Cinque minuti, сообщает 24 Канал.

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Ракета прилетела недалеко от президента и премьера Греции

По словам президента, ракета прилетела из оккупированного Крыма, поэтому удар произошел быстро после объявления тревоги. Зеленский уточнил, что прилет случился в 300 – 400 от места пребывания президента Украины и греческого премьера.

Мы были с премьер-министром Греции, у него был официальный визит в Одессу. Мы были в порту. Так, в нескольких сотнях, 300 – 400 метров был удар баллистической ракеты. Ракета очень быстро "пришла",

– сказал он.

Владимир Зеленский не может сказать, по кому был это удар. Однако очевидно, что уважения к лидерам других государств у России и Путина нет.

Я не знаю, по кому был этот удар. В любом случае – это, если честно, что-то невероятно, когда у нас премьер-министр другой страны, я уже не говорю о себе. Я говорю просто об уважении к лидерам других государств, людей из других государств. От России и от Путина его просто нет,

– уточнил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что премьер-министр Греции был очень удивлен. Однако он ни, ведь от страны-террористки можно ожидать чего угодно. Хотя президент Украины заметил, что это "вне разума здравого смысла".