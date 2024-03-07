Ракетная атака по Одессе во время визита Зеленского: могли ли россияне сознательно целиться в кортеж
Во время визита в Одессу президента Владимира Зеленского и греческой делегации россияне осуществили ракетный обстрел. Враг ударил в менее чем 500 метрах от кортежа политиков.
Это шаг очередной эскалации. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Вероятно, таким образом Россия хочет запугать международные делегации, которые приезжают в Украину.
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Мотив удара очевиден
Сейчас нет официального заявления относительно того, был ли удар ракетой направлен на Зеленского или иностранную делегацию. Однако в интервью западным журналистам заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква сказал, что нельзя исключать такой вариант.
В то же время по мнению Мусиенко, таких стечений обстоятельств и случайностей не бывает.
Я убежден, что это было покушение на Президента Украины Владимира Зеленского и на премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Мотив вполне очевиден и понятен,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, в России не могли не знать о прибытии делегации в Одессу. Ведь чиновники открыто общались со СМИ, их видели люди.
Россия никак не может смириться с непоколебимостью отстаивания украинской позиции и интересов, а оккупанты сейчас активно продвигают тему переговоров на российских условиях.
Беспрецедентное событие
О прибытии иностранных делегаций и их планах официально не сообщают из соображений безопасности. Однако к подготовке визита привлечено большое количество людей. В частности, журналисты и медиа, которые едут в составе делегации. Поэтому не стоит исключать вероятность утечки информации.
Я думаю, по этому случаю будет расследование. Ведь на самом деле это беспрецедентное событие, потому что украинский президент много ездит по стране, но раньше такого удавалось избегать,
– сказал Мусиенко.
Он отметил, что это не единичный случай. Немецкие журналисты написали о подобном инциденте во время недавнего визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. В частности, по дороге к железнодорожному вокзалу в Николаеве международную делегацию начал преследовать дрон, поэтому они отменили поездку на вокзал и изменили маршрут.
Чего хочет достичь Россия
Возможно, таким образом Россия хочет запугать наших союзников. Однако это может сработать наоборот в пользу Украины. Ведь одно дело, когда мировые лидеры видят войну в новостях, а другое – чувствуют ее на себе. К слову, после инцидента в Одессе премьер Греции сказал, что это очень впечатляющий опыт.
Недавно была информация о том, что французский президент Эммануэль Макрон из соображений безопасности отменил свой визит в Украину.
Возможно, разведка Франции и других стран имеют информацию о том, что Россия перешла на новый уровень эскалации и может наносить удары во время визитов лидеров,
– предположил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Ведь накануне визита Джозефа Байдена в Киев в феврале 2023 года американская сторона сообщила России о поездке и проинформировали их обо всех последствиях, если россияне попытаются наносить удар по делегации.
"Я считаю, что это открытый шаг на серьезную эскалацию против Запада, стран НАТО и ЕС. Он направлен на то, чтобы запугать иностранных политиков", – сказал Мусиенко.
Какой должна быть реакция Запада
Мир должен быть решительным и объединяться вокруг позиции, например, французского президента по усилению помощи Украине. Запад должен расширить предоставление оружия, рассмотреть сценарий посылать вспомогательные военные миссии в Украину, усиливать ПВО.
Сейчас Россия делает очень много шагов к эскалации,
– добавил Мусиенко.
На днях Россия сделала несколько шагов в отношении северной Европы и стран Балтии: сформировала Ленинградский военный округ, проводит показательные стрельбы в Балтийском море, российская авиация нарушала воздушное пространство Балтийских стран.
Обстрелы украинской и греческой делегаций в Одессе: кратко
- 6 марта Россия ударила по Одессе баллистической ракетой. Сначала греческое издание Protothema отметило, что взрыв произошел в 150 метрах от кортежа. Однако впоследствии в CNN привели цифру в 500 метров.
- Во время прилета политики были возле порта, в который попали оккупанты. К сожалению, результате очередной террористической атаки погибло 5 мирных жителей, также есть пострадавшие.
- В минобороны России отметили, что "нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в районе промышленного порта Одессы, где шла подготовка к боевому применению беспилотных катеров Вооруженных Сил Украины".