Удар по пятиэтажке в Николаеве: есть погибшие и раненые

В ночь на 11 ноября российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Николаеву. Они попали в пятиэтажный жилой дом.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в ГСЧС, информирует 24 канал.

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В Николаеве есть прилет

Как стало известно, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. В результате произошло разрушение с пятого по первый этаж.

По состоянию на утро из-под завалов извлекли тела двух погибших. Еще два человека ранены. На месте работают 68 спасателей и 13 спецмашин.

В Николаеве разрушен дом / фото ГСЧС

Спасатели разбирают завалы / фото ГСЧС

В результате обстрела есть жертвы / фото ГСЧС

Прилет в Николаеве также прокомментировал глава ОВА Виталий Ким:

Тв*ри в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненых,

– написал он.

В результате удара в Николаеве есть погибшие и раненые / фото ГСЧС

Николаевский городской голова Александр Сенкевич также подтвердил, что ночью российские захватчики обстреляли жилой квартал Николаева. Одна из ракет попала в 5-этажку.

"Разрушение от 5 до 1 этажа. Сейчас известно о двух погибших и двух раненых. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию", – отметил мэр.

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