Удар по пятиэтажке в Николаеве: есть погибшие и раненые
В ночь на 11 ноября российские захватчики в очередной раз нанесли удар по Николаеву. Они попали в пятиэтажный жилой дом.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщили в ГСЧС, информирует 24 канал.
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В Николаеве есть прилет
Как стало известно, российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. В результате произошло разрушение с пятого по первый этаж.
По состоянию на утро из-под завалов извлекли тела двух погибших. Еще два человека ранены. На месте работают 68 спасателей и 13 спецмашин.
В Николаеве разрушен дом / фото ГСЧС
Спасатели разбирают завалы / фото ГСЧС
В результате обстрела есть жертвы / фото ГСЧС
Прилет в Николаеве также прокомментировал глава ОВА Виталий Ким:
Тв*ри в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. Двое погибших, двое раненых,
– написал он.
В результате удара в Николаеве есть погибшие и раненые / фото ГСЧС
Николаевский городской голова Александр Сенкевич также подтвердил, что ночью российские захватчики обстреляли жилой квартал Николаева. Одна из ракет попала в 5-этажку.
"Разрушение от 5 до 1 этажа. Сейчас известно о двух погибших и двух раненых. Чрезвычайники продолжают поисково-спасательную операцию", – отметил мэр.
Какая ситуация в Николаеве: последние новости
- Украинские военные освобождают от российских оккупантов Николаевскую область. Воины выбили захватчиков из Снигиревки. Деоккупацию ждут еще около 20 поселков.
- В результате очередного ракетного удара пострадал арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту.
- 1 ноября по Николаеву нанесен удар четырьмя ракетами из зенитно-реактивной системы С-300. В результате произошло частичное разрушение зданий учебных заведений.
- Недавно в Николаеве выключали электроснабжение. Свет в городе исчез после того, как Россия нанесла ночные ракетные удары по городу.
- Также российские террористы 23 октября нанесли кровавый удар ракетами С-300 по жилым домам Николаева. В результате обстрела количество раненых возросло до 5 человек.
- Президент Владимир Зеленский назвал российских захватчиков "террористами". Он показал ужасные последствия прилетов в Николаеве.
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