Попали в многоэтажки, ресторан, гостиницу и магазины: все, что известно об атаке Покровска

Российские захватчики вечером 7 августа обстреляли ракетами город Покровск в Донецкой области. Да, значительно повредили многоэтажное здание в городе, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.

В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать последствия вражеской атаки по многоэтажному дому, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. 24 Канал собрал все, что известно о ракетной атаке Покровска в Донецкой области

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Что известно о жертвах атаки Покровска

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил , чтоколичество травмированных. Из них – 19 работников полиции, 5 спасателей ГСЧС и 1 ребенок. Погибло

По состоянию на 21:22 глава МВД Игорь Клименко сказал, что известно о 5 погибших и 18 раненых в результате ракетной атаки Покровска.

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о жертвах ракетной атаки по Покровску. Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели разбирают завалы и спасают людей.

Он отметил, что в результате первого прилета погибли 4 человека, а пострадали – еще 3 человека. Но во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских – травмированы в результате циничного удара россиян.

Информацию о гибели работника ГСЧС подтвердил и руководитель службы Сергей Крук. В то же время он добавил, что уже 5 спасателей получили ранения.

В результате ракетной атаки по Покровску есть жертвы и пострадавшие / Фото ГСЧС

Число пострадавших возросло

В результате ракетного удара по Покровску пострадали не менее 35 человек. Среди них – как гражданские, так и полицейские. Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 22:00 погибли 5 гражданских лиц, а также 2 работника ГСЧС и один военный.

Среди пострадавших также гражданские – 14 человек, среди которых 11-летний ребенок. Ранения получили 9 полицейских, работник местной администрации и военный. Общее количество пострадавших увеличилось до 35 человек.

Какие последствия ракетной атаки по Покровску

Президент Украины Владимир Зеленский первым отреагировал на ракетный удар по Покровску. Он отметил, что российская армия ударила по многоэтажному дому в городе.

Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы,

– отметил президент.

Он также добавил, что на месте работают спасатели и все необходимые службы. Кроме этого, он призвал остановить российский террор.

"Каждый, кто сражается за свободу Украины, спасает жизнь людей. Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне", - подытожил глава государства.

Зеленский отреагировал на обстрел Покровска / Видео из телеграм-канала Владимира Зеленского

Впоследствии об атаке высказался и глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что российская армия запустила две ракеты по жилому дому в Покровске.

Спасатели и медики работают. Россиян нужно остановить. Удавить экономически, силой лишить их возможностей воевать и убивать гражданских,

– подчеркнул Ермак.

Ермак показал последствия атаки на Покровск / Видео с телеграм-канала Андрея Ермака

Впоследствии глава Донецкой ОВ Павел Кириленко отметил, что россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.

Во время атаки враг повредил:

9-этажку и 5-этажку;

жилые дома в частном секторе;

отель;

заведения питания;

магазины;

административные здания.

Последствия ракетной атаки по Покровску / Фото с телеграм-канала Павла Кириленко

Какие ракеты могли применить для обстрела Покровска

В офисе генпрокурора отметили, что российские захватчики, вероятно, обстреляли город ракетами типа "Искандер" В результате обстрела разрушены несколько квартир и перекрытие между верхними этажами дома, в одной из квартир загорелся пожар.

В настоящее время на местах попадания вражеского оружия работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество пострадавших в настоящее время выясняется,

– сказали правоохранители.

Кроме того, в Офисе генпрокурора подчеркнули, что уже через полчаса произошел обстрел еще одного гражданского объекта, расположенного рядом с данным жилым домом. Повреждены торговые заведения и другие объекты.

В настоящее время прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.