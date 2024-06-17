Враг ударил по Полтавщине: в регионе значительное обесточивание
17 июня 2024, 16:10Читати новину українською
Источник:Филипп Пронин
Российская армия в понедельник, 17 июня, ударила по Полтавской области. В результате удара в регионе произошло значительное обесточивание.
Об этом сообщил глава местной ОВА Филипп Пронин. Он рассказал детали о ситуации в Полтавском районе.
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На Полтавщине значительное обесточивание из-за удара россиян
Глава Полтавской ОВА рассказал, что из-за удара оккупантов в Полтавском районе возникло повреждение электролиний.
По его словам, обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.
Он добавил, что аварийные бригады уже работают на месте над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение. По словам Пронина, ситуация контролируется.
Удар оккупантов по Полтавщине: основное
- О взрыве в Полтавском районе стало известно в 14:07. Отметим, что Воздушные силы тогда предупреждали об опасности для региона.
- Впоследствии глава местной ОВА Филипп Пронин сообщил, что по предварительной информации, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Он отметил, что, к сожалению, в результате удара есть пострадавшие. В частности, сообщается, что под завалами могут находиться люди.
- По состоянию на 15:19 Пронин сообщил, что известно о 9 человеках, которые получили ранения.