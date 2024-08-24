Это был последний паром, – Свитан об ударе по порту "Кавказ"
В четверг, 22 августа, в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае России, прогремели взрывы. Известно, что Украина уничтожила российский паром "Конро Трейдер". Это был последний вражеский паром.
Паром "Конро Трейдер" был уничтожен ракетой "Нептун". Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
К теме "Конро Трейдер" пошел на дно: какими будут последствия уничтожения парома в порту "Кавказ" для России
Уничтожение крупнейшего парома
Роман Свитан отметил, что "Конро Трейдер" – последний паром россиян. Он был уничтожен ракетой "Нептун". Летело две ракеты, однако врагу удалось сбить одну. А вторая выполнила боевую задачу, уничтожила паром и примерно 30 цистерн с топливом. Там находились боеприпасы, российская техника, экипаж, которые также были уничтожены.
Последний железнодорожный российский паром, который у них был, третий. Два мы повредили до этого удара. Один сейчас ремонтируется, второй – стоит в очереди на ремонт. А третий, самый большой паром вчера был уничтожен ракетой "Нептун",
– подчеркнул он.
Атака на паром "Конро Трейдер": главное
- После обеда 22 августа в порту "Кавказ" прогремели взрывы. Украинские военные попали в паром "Конро Трейдер", который был загружен железнодорожными цистернами с топливом. Это был единственный большой паром, который поддерживал транспортное сообщение между Керчью и Россией.
- По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, этот паром был одной из важных цепей российской военной логистики. Он служил для обеспечения оккупационных сил. Прежде всего горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил и вооружение.
- По предварительной информации, удар нанесла ракета "Нептун" украинского производства.