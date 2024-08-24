Это был последний паром, – Свитан об ударе по порту "Кавказ"

В четверг, 22 августа, в порту "Кавказ", что в Краснодарском крае России, прогремели взрывы. Известно, что Украина уничтожила российский паром "Конро Трейдер". Это был последний вражеский паром.

Паром "Конро Трейдер" был уничтожен ракетой "Нептун". Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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Роман Свитан отметил, что "Конро Трейдер" – последний паром россиян. Он был уничтожен ракетой "Нептун". Летело две ракеты, однако врагу удалось сбить одну. А вторая выполнила боевую задачу, уничтожила паром и примерно 30 цистерн с топливом. Там находились боеприпасы, российская техника, экипаж, которые также были уничтожены.

Последний железнодорожный российский паром, который у них был, третий. Два мы повредили до этого удара. Один сейчас ремонтируется, второй – стоит в очереди на ремонт. А третий, самый большой паром вчера был уничтожен ракетой "Нептун",

– подчеркнул он.

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