Все ближе подбираемся к Крымскому мосту: чем важен удар по порту "Кавказ"
ВСУ 31 мая осуществили точные удары по российскому порту "Кавказ" в Краснодарском крае ракетами "Нептун". Украинские защитники поразили паромную переправу и нанесли ущерб логистике оккупантов, которая связана с Крымом.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Украина, нанося постепенные удары, становится все ближе к Крымскому мосту. Впоследствии, вероятно, могут распространяться действия и в самом оккупированном полуострове.
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Подбираемся к Крымскому мосту
Мусиенко отметил, что удар нанес ущерб российской логистике, поэтому по паромам тоже необходимо бить. Украина все ближе подбирается к Крымскому мосту. Удары по Краснодарскому краю, Ростовской области и оккупированному Крыму свидетельствуют не только о нанесении Украиной убытков, ослабление врага и стратегии последовательных ударов по НПЗ и портовой инфраструктуре.
Украина, я думаю, не исключает на каком-то этапе операции вытеснения российских войск с Левобережья Херсонщины, распространению действий в оккупированном Крыму, дальнейшей его демилитаризации и, возможно, сухопутных операций со временем,
– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.
Убытки для российской логистики
По словам Мусиенко, ракета "Нептун" поражает цель с невероятной точностью и дальностью. Удар по порту "Кавказ" является вторым по величине после Новороссийского порта. Паромная переправа использовалась для транспортировки железнодорожных вагонов, которые переправлялись в Варну, в Болгарский порт. Затем эти вагоны с нефтепродуктами куда-то транспортировали.
Сейчас это лишение России этих возможностей,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Удары по России 31 мая: кратко
- Во время атаки 31 мая Силы обороны уничтожили не только паромы, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора. Дроны СБУ поразили подстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и в акваторию Керченского пролива, включая порты.
- В Татарстане 31 мая утро началось с атаки дронов. С некоторых предприятий якобы начали эвакуировать работников и ограничили работу аэропортов.
- На нефтебазе в порту Кавказ вспыхнул пожар, после атаки беспилотников произошло возгорание 3 цистерн с нефтепродуктами. Официально власти заявили, что "пе-ве-о" якобы все сбила, однако почему-то возник пожар, столб дыма от которого видно в Керчи.