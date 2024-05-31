Все ближе подбираемся к Крымскому мосту: чем важен удар по порту "Кавказ"

ВСУ 31 мая осуществили точные удары по российскому порту "Кавказ" в Краснодарском крае ракетами "Нептун". Украинские защитники поразили паромную переправу и нанесли ущерб логистике оккупантов, которая связана с Крымом.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что Украина, нанося постепенные удары, становится все ближе к Крымскому мосту. Впоследствии, вероятно, могут распространяться действия и в самом оккупированном полуострове.

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Подбираемся к Крымскому мосту

Мусиенко отметил, что удар нанес ущерб российской логистике, поэтому по паромам тоже необходимо бить. Украина все ближе подбирается к Крымскому мосту. Удары по Краснодарскому краю, Ростовской области и оккупированному Крыму свидетельствуют не только о нанесении Украиной убытков, ослабление врага и стратегии последовательных ударов по НПЗ и портовой инфраструктуре.

Украина, я думаю, не исключает на каком-то этапе операции вытеснения российских войск с Левобережья Херсонщины, распространению действий в оккупированном Крыму, дальнейшей его демилитаризации и, возможно, сухопутных операций со временем,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Убытки для российской логистики

По словам Мусиенко, ракета "Нептун" поражает цель с невероятной точностью и дальностью. Удар по порту "Кавказ" является вторым по величине после Новороссийского порта. Паромная переправа использовалась для транспортировки железнодорожных вагонов, которые переправлялись в Варну, в Болгарский порт. Затем эти вагоны с нефтепродуктами куда-то транспортировали.

Сейчас это лишение России этих возможностей,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Удары по России 31 мая: кратко