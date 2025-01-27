Повторная атака НПЗ в Рязани: загорелась установка первичной переработки нефти, – СМИ

В ночь на 26 января Рязанский НПЗ снова был атакован беспилотниками. Вследствие этого удара на объекте произошло возгорание установки первичной переработки нефти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа ASTRA.

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Что известно о последствиях атаки на Рязанский НПЗ

Российские журналисты рассказали, что 26 января ночью в результате повторной атаки на "Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию" на объекте произошел пожар. По данным источников издания, НПЗ атаковали по меньшей мере 18 украинских беспилотников, три из которых попали в предприятие.

В результате атаки вспыхнула установка АВТ-4 – инструмент, благодаря которому из нефти получают дистилляты бензина, керосина, дизельного топлива и мазута,

– отметили в издании.

До этого, по данным журналистов, эту установку атаковали 13 марта 2024 года. Ее работу остановили на 2 недели, после чего снова запустили, но только на 60%.

Кроме того, в результате атаки на НПЗ вспыхнул пожар в установке по очистке отсоединений и влаги, и на установке ВГО, которая превращает вакуумированный газойль в качественный. Также повреждена установка очистки от серы.

К слову, в ВСУ 26 января подтвердили атаку на Рязанский НПЗ, которую поразили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки. Украинские военные также рассказали о пожаре на объекте.

Источники 24 Канала также отметили, что местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ, чтобы не допустить к территории многочисленных очевидцев, которые могли подтвердить точность попадания дронов. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в стране-агрессоре.

Ранее Рязанский НПЗ атаковали 24 января. Тогда в результате атаки вспыхнули резервуары с горючим и цех гидроочистки.