Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное медиа ASTRA.

К теме Входит в топ-5 крупнейших заводов России: показываем на карте, где расположен Рязанский НПЗ

Что известно о последствиях атаки на Рязанский НПЗ

Российские журналисты рассказали, что 26 января ночью в результате повторной атаки на "Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию" на объекте произошел пожар. По данным источников издания, НПЗ атаковали по меньшей мере 18 украинских беспилотников, три из которых попали в предприятие.

В результате атаки вспыхнула установка АВТ-4 – инструмент, благодаря которому из нефти получают дистилляты бензина, керосина, дизельного топлива и мазута,

– отметили в издании.

До этого, по данным журналистов, эту установку атаковали 13 марта 2024 года. Ее работу остановили на 2 недели, после чего снова запустили, но только на 60%.

Кроме того, в результате атаки на НПЗ вспыхнул пожар в установке по очистке отсоединений и влаги, и на установке ВГО, которая превращает вакуумированный газойль в качественный. Также повреждена установка очистки от серы.

К слову, в ВСУ 26 января подтвердили атаку на Рязанский НПЗ, которую поразили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки. Украинские военные также рассказали о пожаре на объекте.

Источники 24 Канала также отметили, что местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ, чтобы не допустить к территории многочисленных очевидцев, которые могли подтвердить точность попадания дронов. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в стране-агрессоре.

Ранее Рязанский НПЗ атаковали 24 января. Тогда в результате атаки вспыхнули резервуары с горючим и цех гидроочистки.