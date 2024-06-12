Сможет ли разрешение для Украины бить по территории России западным оружием изменить ход войны

Украинская авиация впервые с начала войны ударила по цели на территории России. Был поражен командный пункт в районе Белгорода, в результате чего по меньшей мере 8 российских офицеров пропали без вести.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп сказал 24 Каналу, что разрешение западных партнеров бить их оружием по территории России может изменить ход войны, и уже меняет. Вопрос в том – на каком уровне.

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Влияние есть

Изменения могут произойти не на стратегическом, а тактическом уровне.

Если бы Украина получила возможность наносить удары западными дальнобойными ракетами, в частности ATACMS, на расстоянии 200 – 300 километров по ключевым военным объектам России, это предоставило бы очень большие преимущества,

– отметил военный обозреватель.

Это вероятно привело бы к потерям российской авиации, ведь на этой дальности расположены аэродромы в России. Кроме того, это бы заставило россиян перебазировать свою авиацию, а также штабы и другие важные объекты. Тогда, по его мнению, влияние было бы мощнее.

"Однако влияние есть уже "здесь и сейчас". Уже уничтожаются элементы батарей системы С-300 в районе Белгорода. Это резко снижает уровень противовоздушной обороны в регионе, где идут боевые действия", – заметил Шарп.

Становятся менее эффективными

В то же время это частично снижает вероятность обстрела такими системами Харькова. Ведь город атакуется оккупантами каждые сутки.

Если россияне осознают, что эти системы сами становятся объектами "охоты", то они должны или отойти дальше, или чаще менять местоположение, что затрудняет их деятельность,

– подчеркнул военный обозреватель.

Также возможность, которая ранее была ограниченной, подавлять артиллерию врага влияет "здесь и сейчас" на боевые действия непосредственно под Волчанском.

"Влияние есть, однако говорить, что из-за разрешения бить западным оружием по территории России изменится ход войны, было бы неправильно. Так же как и утверждать, что благодаря этим ударам можно срывать российские наступательные операции. Они становятся менее эффективными, и эта задача уже выполняется. В противном случае потери украинских сил на поле боя были бы выше. Также возможно российская армия продвинулась на каком-то участке фронта дальше, по сравнению с тем, где она находится сейчас", – объяснил Давид Шарп.

Что известно о разрешении бить по территории России западным оружием

Американские журналисты отметили, что Джозеф Байден мог предоставить непубличное разрешение на удары по России американским оружием – исключительно в районе Харькова. В то же время отношение США касательно нанесения ударов вглубь России не изменилось.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Соединенные Штаты должны позволить Украине наносить удары по военным объектам россиян на их территории дальнобойными ракетами ATACMS. Эти ограничения, по его мнению, должны быть сняты.

Это решение Белого дома также осуждают председатели комитетов Палаты представителей Майк Макколла, Майк Роджерс и Майк Тернер. По их мнению, разрешение на применение западного оружия должно было быть принято еще до того, как Россия осуществила наступление на Харьковскую область. Из-за этого Украина не успела принять необходимые ответные меры.