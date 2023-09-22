В них больше всего шансов попасть: военный обозреватель предположил, чем атаковали штаб в Севастополе
Силы обороны 22 сентября нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России. Скорее всего, для удара использовали крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow или французский аналог SCALP.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, ракета Storm Shadow – очень сложная цель для ПВО России.
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"Вероятнее всего, использовались крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow или французский аналог SCALP. Это ракета, у которой больше шансов поразить такой объект благодаря точности. Она является очень сложной целью для ПВО России", – считает военный обозреватель.
Недальновидность оккупантов
Давид Шарп отметил, что в штабе командования Черноморского флота России, куда прилетело, находились многие люди. Хотя было ясно, что это военная цель для ВСУ.
Там еще находились немало людей. Кстати, с их точки зрения, я бы считал такой подход глубоко неправильным. Россияне должны были понимать, что такие штабы являются потенциальной целью. Находиться в больших количествах в таких зданиях, мягко говоря, нецелесообразно,
– сказал он.
Давид Шарп о прилете по штабу россиян: смотрите видео
Удар по штабу Черноморского флота России: главное
- В Севастополе 22 сентября было поражен штаб Черноморского флота. В результате удара сильно повреждено здание, там продолжался пожар. Очевидцы публиковали видео яркого "хлопка". У оккупантов началась настоящая паника. Людей просили не выезжать в центр Севастополя и не выходить из построек. На месте работали сотрудники МЧС России.
- Мониторинговые группы сообщали, что штаб якобы поразил крылатую ракету типа Storm Shadow. Однако эта информация требует подтверждения.
- Впоследствии Минобороны России признало удар по штабу. Оккупанты фантазируют, что якобы ПВО сбила 5 ракет. Там заявили, что в результате прилета погиб только один военнослужащий. Впоследствии в России изменили версию относительно погибшего военнослужащего и утверждали, что военнослужащий якобы не погиб, а пропал без вести.
- По состоянию на 16:00 в ВСУ подтвердили, что примерно в 12 часов нанесли успешный удар по штабу командования Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.