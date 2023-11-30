В России "сбивали" БПЛА над Белгородщиной, а в Брянске могло прилететь по складу "Шахедов"
Ночь против 30 ноября оказалась для оккупантов беспокойной. Их "ПВО" гонялась за беспилотником на Белгородщине.
Вечер 29 ноября тоже был полон сюрпризов для россиян. Местные паблики писали, что около 18:00 Украина якобы ударила по складу "Шахедов", которые оккупанты называют "Геранью-2".
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"Прилет" по складу ударных беспилотников
Да, российские телеграмм-каналы отмечают, что в Брянске несколько групп украинских беспилотников атаковали склад "Шахедов". В частности, местные жители сообщали, что слышали взрывы вблизи телецентра. Они были настолько мощными, что заставили содрогаться стены частных домов.
Мониторинговые каналы также заявляли, что в районе, где было громко, пропало радио и прекратил работу Ростелеком.
Кроме того, оккупанты жаловались, что в России хорошо защищена силами "ПВО" только столица.
Следует отметить, что власти не комментировали информацию о "прилете" по складу "Шахедов".
В Брянске было громко: видео соцсети
В то же время утром российское Минобороны сообщило, что ночью "ПВО" сбила вражеский беспилотник над территорией Белгородской области.
ВСУ ударили по россиянам на оккупированной Херсонщине
В Вооруженных силах подтвердили, что 28 ноября ударили по совещанию оккупантов в Херсонской области. Российские военные как раз заседали в здании в селе Юбилейное, как к ним неожиданно пришел "хлопок". Известно, что пять чиновников после встречи с ней оказались на концерте Кобзона.
Наши защитники уточнили, что нанести успешный удар по оккупантам удалось благодаря информации, предоставленной неравнодушными гражданами.
В России этот случай тоже не оставили без комментариев. Там заявили, что обстрел подвергся зданию ОМВД России "Новокаховский", атакованные оккупанты были полицейскими. Они получили тяжелые ранения и были госпитализированы.Обратите внимание!